Ontslag derde van personeel Luxor Theater

„Ik heb geen woorden voor wat ons nu overkomt”, aldus directeur Marc van Kaam van Luxor Theater. We hebben met zijn allen zo hard geknokt om dit te voorkomen. Maar het bleek gaandeweg een kansloze strijd. Het doet mij pijn om afscheid te nemen van trouwe en goede medewerkers.”

Vanwege de coronacrisis kan het Rotterdamse theater maximaal twee keer vierhonderd bezoekers per dag ontvangen. Dat waren er aanvankelijk negenhonderd in het oude Luxor, vijftienhonderd in in het nieuwe Luxor Theater.

Omscholing

Ook heeft het Luxor vooralsnog geen ontheffing van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gekregen om de komende weken meer dan dertig personen per voorstelling te mogen ontvangen.

Luxor zegt in afwachting te zijn van van een reactie op haar aanvraag voor een ontheffing voor Club Luxor, het verkleinde theater met meer afstand tussen de stoelen. Het zegt te blijven hopen dat de voorstellingen de komende weken door kunnen gaan.

Op de poster staan onder andere optredens van Ronnie Flex, Patrick Laureij, Richard Groenendijk en Ellen ten Damme.

Naast het ontslag van de vaste medewerkers, werden eerder dit jaar de oproepkrachten zoals veelal studenten al niet meer ingezet.

Voor de vaste medewerkers die nu noodgedwongen moeten vertrekken, probeert Luxor met hulp van de gemeente en het UWV ander werk of omscholing aan te bieden.

Luxor Theater kon de afgelopen maanden gebruik maken van overheidssteun, maar die bleek niet afdoende voor de forse teruggang in bezoekersaantallen.