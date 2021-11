Dure telefoons voorlopig uit beeld bij winkels T-Mobile om bescherming personeel

Premium Het beste van De Telegraaf

T-Mobile houdt in Nederland de dure telefoons nog even uit de winkels.

Amsterdam - Duurdere telefoons zullen voorlopig niet terugkeren in de winkels van T-Mobile in Nederland. „Totdat het zover is dat gestolen telefoons onbruikbaar en waardeloos zijn bij doorverkoop, wil ik de jonge mensen die in onze winkels werken, niet aan het gevaar blootstelllen”, zegt Søren Abildgaard, ceo van T-Mobile Nederland.