Beursblog: nieuwjaarsrally AEX stokt, beurzen VS verdeeld

De AEX-index eindigde 0,1% in de plus op 804,28 punten. Eerder in de middag tikte de graadmeter ruim 812 punten aan. De techfondsen op Beursplein 5 stonden onder druk doordat de Amerikaanse techbeurs Nasdaq stevig in het rood dook.

Met nog een uur handel te gaan, staat de Nasdaq vanavond 1,6% in de min. De Dow Jones-index noteert 0,7% hoger. Tesla gaat vandaag 4% achteruit na een koersspurt van 13,5% op maandag.

Als het beursblog hieronder niet zichtbaar is, klik dan op deze link.