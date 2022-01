Beursblog: Takeaway onderuit op licht hogere AEX

De AEX-index eindigde 0,1% in de plus op 804,28 punten. Eerder in de middag tikte de graadmeter ruim 812 punten aan. De techfondsen op Beursplein 5 stonden onder druk doordat de Amerikaanse techbeurs Nasdaq stevig in het rood dook. De Dow Jones-index en S&P 500 zetten wel nieuwe records neer.

Verlichtingsproducent Signify had er geen last van en was de grootste stijger in de AEX. Bij de middelgrote fondsen had luchtvaartconcern Air France KLM vleugels.

