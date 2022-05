Premium Het beste van De Telegraaf

Risico recessie VS: ’Kleine kans dat zachte landing door Fed slaagt’

Door Dorinde Meuzelaar

Amsterdam - Benzineprijzen op een hoogtepunt en consumenten die het water aan de lippen staat: Ook de Verenigde Staten kampt met de hoogste inflatie in decennia. De centrale bank gaat hard ingrijpen. Maar de kans is groot dat de bank zo hard op de rem trapt dat een recessie in de grootste economie ter wereld onvermijdelijk is.