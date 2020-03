Dieronvriendelijker scharrelei in Beter Levendoos

De Dierenbescherming heeft toestemming gegeven om gewone eieren in een doos met keurmerk te doen, zodat supers aan de vraag naar eieren kunnen voldoen. Ⓒ DIJKSTRA BV (foto ter illustratie)

Door het thuiswerken is de vraag naar eieren zo hard gestegen, dat supermarkten eieren in doosjes met één ster van het Beter Lever Keurmerk verkopen, terwijl die eieren niet voldoen aan de eisen van het keurmerk. Ze zijn normaal zelfs niet in de Nederlandse supers te krijgen. Boeren zijn ziedend en willen dat er op de doosjes waarschuwingsstickers worden geplaatst.