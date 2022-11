Oneplanetcrowd Europa in zee met Invesdor Groep

Ondernemen

’Mkb rekent stijgende kosten vaker door aan klant’

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) rekenen de gestegen kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen vaker door aan hun klanten in vergelijking met grote bedrijven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn onderzoek Staat van het mkb 2022. Daarin trekt het CBS op met de KVK, he...