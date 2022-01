Premium Het beste van De Telegraaf

Top tien grootverdieners krijgt er samen ruim $400 miljard bij: Elon Musk spant de kroon

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Elon Musk grote winnaar in rijkdom in 2021. Ⓒ ANP/HH AEX 804.71 0.85 %

AMSTERDAM - Voor de superrijken is afgelopen jaar grotendeels zeer voorspoedig verlopen aangejaagd door de uitstekende prestaties op de aandelenmarkten. Vooral in de techsector was er reden tot juichen voor veel grootverdieners. Tesla-baas Elon Musk pakte begin 2021 voor het eerst de titel van rijkste mens, nadat de elektrische automaker in de hoogste versnelling was gegaan op Wall Street.