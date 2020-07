Akkoord vakbonden en Tata Steel: geen gedwongen ontslagen

De bonden en Tata Steel Nederland kwamen vrijdagochtend tot elkaar na drie weken van stakingen. Voor behoud van werkgelegenheid zijn harde afspraken gemaakt. Bij de komende reorganisatie vanuit Tata Steel Europe worden in IJmuiden geen mensen gedwongen ontslagen. Daarnaast is het werkgelegenheidspact, waar afspraken in staan over baanbehoud, verlengd met vijf jaar tot 1 oktober 2026.

„Na 25 dagen staken luistert de directie van Tata Steel eindelijk naar de wensen van de medewerkers. Er ligt een stevig akkoord, dat we nu zo snel mogelijk aan onze leden gaan voorleggen”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

Naast het behoud van werkgelegenheid zijn er ook afspraken gemaakt over investeringen in innovatie en de aanpak van milieuproblemen. In het akkoord is afgesproken dat Tata Steel voor eind september laat weten hoe ze gaan zorgen klaar te zijn voor de toekomst.

De FNV wil dat Tata Steel gaat investeren in de installaties en de werknemers. Daarnaast moet duidelijk worden hoe de milieu- en CO2-problematiek wordt aangepakt. In het plan komt ook te staan hoe dit gefinancierd moet worden.

Bovendien zijn er afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers. Het huidige generatiepact is met twee jaar verlengd tot en met 31 december 2024. In dat pact is onder andere de mogelijkheid opgenomen om na je zestigste nog 50% te werken, met behoud van 100% pensioenopbouw en 77 tot 90% van het loon, afhankelijk van de hoogte van het huidige salaris.

Tata Steel belooft in principe geen onderdelen van Tata Steel Nederland, waaronder bijvoorbeeld Tata Steel Tubes in Oosterhout, te verkopen. Verder wordt het werk van belangrijke bedrijfsonderdelen niet uitbesteed. Ook in de reorganisatieplannen zullen geen voorstellen worden gedaan voor uitbesteding van werk.