Honderden banen op de tocht bij Ryanair

Topman Michael O'Leary zei in een videoboodschap dat de maatschappij momenteel een overschot heeft van 500 piloten en 400 cabinemedewerkers. Verder meldde O'Leary dat het bedrijf naar verwachting volgende zomer nog eens 600 personeelsleden minder nodig heeft. Volgens de topman wordt geprobeerd het aantal gedwongen ontslagen te beperken.

Ryanair had eerder al gewaarschuwd voor eventuele ingrepen als gevolg van de brexit en de MAX-problemen die ook de vlootvernieuwing bij Ryanair in de weg zitten. Mogelijk sluit het bedrijf enkele bases in Europa of gaat deze inkrimpen.