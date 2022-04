’Woonminister Hugo de Jonge kan nu al in actie komen’

Binnenland

Rechter zet streep door bouw 160 woningen vanwege stikstof

De rechtbank Noord-Holland heeft de vergunning vernietigd van een nieuwbouwproject in Egmond aan den Hoef. In de vergunning is geen rekening gehouden met de regels voor neerslag van stikstof. Daardoor mogen ruim 160 geplande woningen niet worden gebouwd.