Premium Het beste van De Telegraaf

Treuzelende staat moet gevangenismedewerker €21.500 meegeven

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Als je iemand op staande voet ontslaat - de ergste sanctie die je als werkgever aan een werknemer kunt geven - heb je je aan behoorlijk strenge regels te houden. Zo moet een ontslag onverwijld worden gegeven - zodra de feiten op tafel liggen moet je een beslissing nemen. De directeuren van een gevangenis deden dit niet en moeten nu een medewerker, ondanks dat die flink in de fout is gegaan - zo’n €21.500 meegeven, heeft de rechtbank in Almere bepaald.