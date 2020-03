Topdrukte op handelsplatforms donderdag op vrijdag. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Cryptomunten zoals bitcoin werden opgetuigd als alternatief voor het oude financiële systeem met euro’s, dollars en aandelenbeurzen. In de nacht van donderdag op vrijdag ervoeren cryptobezitters dat de digitale munten alles behalve een veilige haven zijn als Damrak en Wall Street instorten. „Er is in totale paniek verkocht.”