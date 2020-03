Philips vertraagt aandeleninkoopprogramma

Dat maakte het bedrijf vandaag bekend. Het programma startte begin vorig jaar en was iets voorbij halverwege.

Philips wil dit jaar nog één of enkele forwardtransacties plaatsen, maar de afwikkeling daarvan zal pas in de tweede helft van 2021 plaatsvinden. Oorspronkelijk zou de operatie begin 2021 moeten zijn afgrond.

Productie opvoeren

Zondag maakte het bedrijf bekend zijn productie van apparatuur die nodig is vanwege de corona-uitbraak flink op te schroeven. Het bedrijf wil de productie van apparatuur om patiënten te beademen, te monitoren en te diagnosticeren de komende twee maanden verdubbelen en te verviervoudigen in het derde kwartaal van dit jaar in China, Amerika en Europa.