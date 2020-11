ING onderuit op mooie beursdag

De AEX sloot 1,1% hoger op 571,6 punten. De AMX steeg 1,1% naar 827,8 punten.

De overige Europese beurzen gaven de krachtige opmars van de afgelopen dagen ook een positief vervolg. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 0,3%, 2% en 1,2%.

Bij sluiting van de Europese beurzen stond de Dow Jones-index 2% hoger en had de Nasdaq-index 2,3% gewonnen.

Hoewel de stemmen in verschillende staten nog worden geteld, lijkt het erop dat Joe Biden de nieuwe president van de VS wordt. „En dat is positief voor de handelsbetrekkingen met China maar ook Europa. Onder Biden zullen deze waarschijnlijk genormaliseerd worden, nadat Trump er de afgelopen jaren met een gestrekt been inging”, meldt Sander Zondag, fondsmanager van Obam.

Dat beleggers het niet erg vinden dat de Senaat in Republikeinse handen blijft, komt volgens Zondag omdat „een compleet linkse agenda hierdoor uitblijft. Biden wil onder meer gezondheidszorg voor elke Amerikaan bewerkstelligen en dit met belastingverhogingen financieren. Het uitblijven van een blue wave maakt het lastiger flinke belastingverhogingen voor bedrijven en families met een inkomen van meer dan $150.000 door te voeren.”

De fondsmanager stelt dat de huidige rally van technologiebedrijven allereerst te danken is aan de sterk teruggevallen rente in de VS, wat gunstig uitpakt voor hun waarderingen. „Zij profiteren ook van een mogelijke verbetering van de relatie met China, dat een goede afzetmarkt vormt. Bovendien zullen de Democraten de techbedrijven weliswaar proberen aan te pakken op monopolistische trekjes, maar onderliggend blijft de structurele groei zeer sterk.”

Wim-Hein Pals, hoofd opkomende markten bij Robeco, rekent er eveneens op dat Biden als president een minder agressief handelsbeleid zal voeren dan Trump. „Er ontstaat een betere voedingsbodem om tot een allesomvattend handelsakkoord met China te komen. De afgenomen onzekerheid rond de verkiezingen zorgt er nu bovendien voor dat beleggers bereid zijn meer risico te nemen. Vooral technologieaandelen profiteren hiervan.”

Techfondsen nemen voortouw

Ook geholpen door de meevallende kwartaalcijfers en de gunstige prognose van de Amerikaanse chipproducent Qualcomm schoten de in de AEX zwaarwegende toeleveranciers ASML en ASMI 3,9% omhoog.

Heineken sloot 3,9% hoger, geholpen door een positief rapport van Credit Suisse.

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus wonnen 3,6% en 3,7%.

ING verloor 4,8%, na de publicatie van tegenvallende resultaten over het derde kwartaal. Het bankconcern kondigde tevens aan ongeveer 1000 banen te schrappen bij de zakenbank en bij retailonderdelen in het buitenland.

RD Shell sloot 2,1% lager. Daarmee werd de stevige opleving sinds vorige week donderdag een halt toegeroepen.

ArcelorMittal zakte 1,9%. Het staalconcern wist afgelopen kwartaal de weg terug omhoog te vinden, maar waagt zich vanwege de coronacrisis niet aan concrete voorspellingen voor de rest van het jaar.

Adyen, dat aan een proef werkt met mobiele betalingen bij onlinesupermarkt Picnic, leverde door winstnemingen 0,8% in.

Alfen wint

Bij de middelgrote fondsen eindigde PostNL, dat begin deze week stevig omlaag ging vanwege enigszins tegenvallende kwartaalcijfers, met een plus van 4,6% aan kop. De toeleverancier voor de chipindustrie Besi steeg 4,1%.

BAM zakte 1,2%, na bij opening nog sterk te zijn gestegen. De aannemer wist zijn prestaties in het derde kwartaal „aanzienlijk” te verbeteren ten opzichte van het eerste halfjaar, maar kampt wel met een probleem bij de Afsluitdijk.

Smallcap Alfen schoot 6,5% omhoog. De laadpalenfabrikant kreeg een opdracht in Middelburg.

Bouwbedrijf Heijmans won 5,6% na een opwaartse bijstelling van de jaarprognose.

Sif pakte er 2,5% bij. Uit zijn kwartaalbericht blijkt dat de funderingsspecialist sterk profiteert van de groei van het aantal windmolenparken op zee.

Fastned klom op de lokale markt met 7,4%. Woensdag oordeelde de Raad van State dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet zonder meer vergunningen mag afgeven aan andere tankstations en restaurants.

