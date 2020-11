Koophonger naar chips; BAM zit gebeiteld

Rond tien uur noteerde de AEX 0,9% in de plus op 570,2 punten, dicht tegen het hoogste niveau van halverwege september. De Midkap-index steeg 1,1% naar 827,45 punten.

Elders in Europa keken de beurzen nog steeds ook omhoog. De beurzen in Frankfurt en Parijs dikten tot 0,9% aan.

Op Wall Street zat de stemming er gisteravond al zeer goed in ondanks de aanhoudende onzekerheid over de verkiezingsuitslag in de VS. Vooral techfondsen konden op grote kopersinteresse rekenen vanwege de verwachting dat mogelijke strengere regels voor de sector voorlopig lijkt uit te uitblijven gelet op de meerderheid van de Republikeinen in de Senaat. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een verdere opmars van de koersen.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden zijn in verschillende staten waar de stemmen nog worden geteld verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Het kan daardooor nog even duren voordat de winnaar van de presidentsverkiezingen bekend is. Biden heeft momenteel een voorsprong op Trump, maar het team van Trump eist in een aantal staten een hertelling van de stemmen.

Beleggers keken ook uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat vanavond naar buiten komt. Grote veranderingen in het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank worden niet verwacht.

Techfondsen nemen voortouw

In de AEX gleed ING steeds verder weg met een anderlating van 4,7%. Het bankconcern kondigde aan ongeveer 1000 banen te schrappen bij de zakenbank en bij retailonderdelen in het buitenland. De coronacrisis drukt nog steeds flink op de resultaten van de bank. In het derde kwartaal kwam de winst van ING opnieuw stukken lager uit dan een jaar terug. Branchegenoot ABN moest 2% afstaan.

De chipfondsen ASML en ASMI trokken de kar met plussen van 3,6% respectievelijk 5%. Adyen viel ook in de smaak met een winst van 1,6%. Voor Prosus hadden beleggers 3,4% meer over.

ArcelorMittal koerste 0,9% hoger na een lagere start. Het staalconcern wist afgelopen kwartaal de weg terug omhoog te vinden, na een zeer uitdagend tweede kwartaal. Het staalconcern profiteerde van de verbeterde marktomstandigheden onder meer in de auto-industrie. Evengoed werd het kwartaal afgesloten met een verlies. Het bedrijf waagt zich vanwege de coronacrisis niet aan concrete voorspellingen voor de rest van het jaar.

Unibail-Rodamco-Westfield kende een mindere dag met een achteruitgang van 2,5%. Het vastgoedfonds blijft een speelbal van speculanten vanwege de onvrede bij een aantal grote aandeelhouders over de geplande emissie.

Midkapper BAM speelde de hoofdrol met een koerssprong van 7%. De aannemer wist zijn prestaties in het derde kwartaal „aanzienlijk” te verbeteren ten opzichte van het eerste halfjaar. Daarbij behaalde de bouwer ook weer een positief operationeel resultaat. Toeleverancier voor de chipindustrie Besi zat ook in de kopgroep en werd 5% meer waard.

Heijmans (+2,2%) kreeg ook de handen op elkaar na een opwaartse bijstelling van de jaarprognose.

