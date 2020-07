Qualcomm blinkt uit op verdeelde beurzen VS

De Dow Jones-index sloot 0,9% lager. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 0,4%. Technologiebeurs Nasdaq steeg juist 0,4%.

Recordkrimp voor Amerikaanse economie

De Amerikaanse economie is in het afgelopen kwartaal met 32,9% op jaarbasis gekrompen door de coronapandemie. Dat is de grootste krimp sinds de metingen in 1947 begonnen. De economische teruggang is wel iets minder slecht dan de voorspelde krimp van 34,5%.

Het aantal WW-aanvragen in de VS steeg vorige week vrijwel volgens verwachting naar 1,43 miljoen. Ruim dertig miljoen Amerikanen zijn nu aangewezen op financiële steun van de overheid.

Beleggers hadden woensdagavond wat meer verwacht van Fed-voorzitter Jerome Powell. De centrale bankier beloofde opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de coronacrisis, maar zorgde daarmee niet voor euforie op de financiële markten.

UPS en Qualcomm winnen, Kraft Heinz verliest

Beleggers op Wall Street kregen vandaag opnieuw een golf aan kwartaalcijfers te verwerken. UPS (+14,3%) profiteerde van het toegenomen onlinewinkelen in de coronacrisis, waardoor dus meer pakketjes aan huis werden bezorgd. De omzet van de pakketbezorger steeg met 13% tot $20,5 miljard. De winst klom met bijna 9% tot $1,9 miljard. Op de Amerikaanse thuismarkt werden in de afgelopen periode dagelijks gemiddeld 21,1 miljoen pakketjes verwerkt, een stijging van bijna 23%.

Qualcomm werd 15,2% meer waard. De chipmaker meldde bij zijn kwartaalbericht een licentiedeal te hebben gesloten met de Chinese techgigant Huawei.

Levensmiddelengigant Procter & Gamble (+2,4%) heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met 6% zien groeien naar $17,7 miljard. Het bedrijf achter merken als Pampers, Dreft en Ariel profiteerde met name in Noord-Amerika en China van een toegenomen behoefte aan schoonmaak- en verzorgingsmiddelen vanwege de coronapandemie. De nettowinst kwam uit op $2,8 miljard.

Voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz (-3,3%) heeft in de afgelopen periode een ruim 7% hogere omzet behaald dankzij het massale gehamster door consumenten. Wel werd een verlies van $1,6 miljard geleden vanwege extra afschrijvingen.

Grubhub (-1,2%) heeft de omzet in het eerste halfjaar fors opgevoerd. Daarbij dook de onderneming wel in de rode cijfers. Grubhub trok onder meer zo’n $100 miljoen uit om bijvoorbeeld aangesloten restaurants te hulp te schieten te midden van de coronacrisis. De omzet steeg tot $822 miljoen, van $649 miljoen in de vergelijkbare periode vorig jaar. Onder de streep ging een nettoverlies in de boeken van $79 miljoen. Een jaar terug was nog sprake van dik $8 miljoen winst. In juni werd bekend dat Grubhub door het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Just Eat Takeway wordt overgenomen.

Nabeurs komen de techreuzen Amazon, Facebook, Apple en Google-moeder Alphabet met kwartaalresultaten naar buiten. De topmannen van die vier bedrijven werden woensdag in het Amerikaanse Congres nog aan de tand gevoeld over beschuldigingen van marktdominantie en oneerlijke concurrentie.