’Wall Street opent lager na forse krimp economie VS’

Zo’n 45 minuten voordat Wall Street van start ging, koerste de Dow Jones-index af op een 0,9% lagere opening. Voor technologiebeurs Nasdaq werd een 1% lagere start voorzien. De breed samengestelde S&P 500-index opent naar verwachting 0,9% in het rood.

Een uur voordat de beurshandel in New York van start gingen, kregen beleggers licht meevallend economisch nieuws voorgeschoteld. De Amerikaanse economie is in het afgelopen kwartaal met 32,9% op jaarbasis gekrompen door de coronapandemie, terwijl was gerekend op een krimp van 34,5%. Het aantal WW-aanvragen in de VS steeg vorige week vrijwel volgens verwachting naar 1,43 miljoen. Ruim dertig miljoen Amerikanen zijn nu aangewezen op financiële steun van de overheid.

Beleggers hadden woensdagavond wat meer verwacht van Fed-voorzitter Jerome Powell. De centrale bankier beloofde opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de coronacrisis, maar zorgde daarmee niet voor euforie op de financiële markten.

Beleggers op Wall Street kregen vandaag opnieuw een golf aan bedrijfscijfers te verwerken. Levensmiddelengigant Procter & Gamble (P&G) heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met 6% zien groeien naar $17,7 miljard. Het bedrijf achter merken als Pampers, Dreft en Ariel profiteerde met name in Noord-Amerika en China van een toegenomen behoefte aan schoonmaak- en verzorgingsmiddelen door de coronapandemie. De nettowinst kwam uit op $2,8 miljard.

Voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz heeft in de afgelopen periode een ruim 7% hogere omzet behaald dankzij het massale gehamster door consumenten. Wel werd een verlies van $1,6 miljard geleden vanwege grote afschrijvingen op de waarde van bezittingen en op goodwill.

UPS profiteerde van het toegenomen onlinewinkelen in de coronacrisis, waardoor dus meer pakketjes aan huis werden bezorgd. De omzet van de pakketbezorger steeg met 13% tot $20,5 miljard. De winst klom met bijna 9% tot $1,9 miljard. Op de Amerikaanse thuismarkt werden in de afgelopen periode dagelijks gemiddeld 21,1 miljoen pakketjes verwerkt, een stijging van bijna 23%. UPS geeft echter geen verwachtingen voor het gehele jaar vanwege de onzekerheid rond de coronacrisis.