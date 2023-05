Theranos-oprichter Holmes begint aan lange celstraf om megafraude

Vorig jaar veroordeelde rechter haar tot een gevangenisstraf van elf jaar wegens grootschalige fraude bij het bloedtestbedrijf dat ze had opgericht. Ze hield beleggers lange tijd voor dat Theranos met een nieuwe testmethode snel en efficiënt diagnoses kon stellen, maar uiteindelijk kwam aan het licht dat het meeste werk met conventionele testapparatuur gebeurde.

De jury in de rechtszaak achtte vorig jaar bewezen dat Holmes beleggers voor honderden miljoenen dollars had opgelicht. Ook oordeelden juryleden dat ze patiënten in gevaar had gebracht met onnauwkeurige testresultaten.

Techberoemdheid

Voordat de fraude aan het licht kwam, had Holmes de status van een techberoemdheid die bekende investeerders binnenhaalde. Op het hoogtepunt was haar bedrijf 9 miljard euro waard. Zo strikte ze mediatycoon Rupert Murdoch en Larry Ellison, oprichter van softwareconcern Oracle, en de voormalige Amerikaanse onderwijsminister Betsy DeVos. Zij raakten miljoenen kwijt toen Theranos in 2018 ophield te bestaan.

De 39-jarige Holmes zit haar straf uit in een vrouwengevangenis in het plaatsje Bryan, dicht bij Houston. Het gaat om een instelling met een relatief mild bewakingsregime. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zitten daar vooral mensen die zijn veroordeeld wegens witteboordencriminaliteit of kleine drugsdelicten.

Ook oud-voorzittter Ramesh Balwani van Theranos zit een jarenlange straf uit om de fraude. Hij werd tot een celstraf van dertien jaar veroordeeld.