Wall Street zakt weg ondanks rentestap Fed

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag opnieuw stevig gedaald, waarmee de opleving van een dag eerder geen vervolg kreeg. Beleggers in New York waren niet enthousiast over de renteverlaging door de Federal Reserve. Het bleef bij een korte opleving waarna de koersen weer wegzakten. Wall Street blijft de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus volgen.