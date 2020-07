Toch luxe Masters Expo in Rai

De mediazakenman kwam meteen zelf met het antwoord: „We gaan voor de mooiste en meest bijzondere zakenbeurs ooit. We willen het kantelpunt zijn, samen met honderden ondernemers. Mouwen opstropen en laten zien dat we samen alles en iedereen kunnen verslaan: het virus, de economie en de verdeeldheid. We willen vooral het optimisme weer terugbrengen.”

Harm Kreulen (l.) van KLM Nederland en Benno Leeser van Gassan Diamonds.

Duidelijke woorden van de door de wol geverfde Gijrath. De beurs Masters of LXRY heeft hij wel omgedoopt tot Masters Expo. „Het is een liefdesverklaring aan het ondernemerschap, een keuze voor durf en onderscheidend vermogen. Dan gaan we winnen”, sprak hij.

Rijsttafellunch

Hij had zo’n honderd gasten uitgenodigd onder wie KLM Nederland directeur Harm Kreulen, Gassan Diamonds-baas Benno Leeser, voetbalcommentator Ronald de Boer en vastgoedman André Snippe voor een rijsttafellunch in restaurant Ron Gastro Indonesië van topkok Ron Blaauw in Ouderkerk aan de Amstel. Ook Raibaas Paul Riemens was er.

V.l.n.r. Ronald de Boer, Tamara Gijrath en vastgoedman André Snippe.

Hij maakte gisteren bekend met 20 miljoen euro verlies diep in de rode cijfers te duiken. Ook moet hij liefst 125 banen schrappen. „We dachten dat 2020 het beste jaar ooit voor de Rai zou worden. Nu is het een mokerslag. Het is met pijn in mijn hart dat ik mensen moet ontslaan. We zijn niet vleugellam en gaan met volle kracht door”, was het commentaar van Riemens.

Culinair eventorganisator Carsten Klint, Shamair Scheuer en haar man Dennis Huwaë, eigenaar/chef-kok restaurant Daalder.

Hij was blij dat Yves Gijrath opnieuw 50.000 m2 aan hallen afneemt in december. „Dat steuntje in de rug hebben we hard nodig.” Behalve de peptalk werd ook het nieuwe Masters magazine onthuld. Nadat eerder Ronald de Boer de inhoud had mogen samenstellen, mocht nu zijn Ajax- kompaan John Heitinga dit doen. Hij toverde met hoofdredacteur Bart-Jan Brouwer een prachtig en bij tijd en wijle stoer blad uit de grond met maar liefst 228 pagina’s. De cover met Heitinga’s gezicht in staaldraad ziet eruit alsof hij de beroemde Hannibal Lector is.

Topfotograaf Rahi Rezvani maakte nog een prachtig portret ook, zodat het blad eigenlijk twee covers telt.