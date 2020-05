Vastned verlaagt winstuitkering aan aandeelhouders

Vastned heeft in Nederland met de meerderheid van zijn huurders afspraken gemaakt over huurbetalingen. Die overeenkomsten variëren van het spreiden van huurbetalingen tot het al dan niet gedeeltelijk uitstellen van huurbetalingen. In België, Frankrijk en Spanje lopen deze gesprekken nog.

Het dividend dat Vastned over 2019 voorstelt bedraagt nu 1,43 euro per aandeel, inclusief al eerder uitgekeerd interim-dividend. Aanvankelijk stelde de investeerder aandeelhouders een winstuitkering van 2,05 euro per aandeel in het vooruitzicht. Dit jaar wordt er geen tussentijds dividend uitgekeerd.

Door alle onzekerheid trekt Vastned ook zijn vooruitzicht voor de resultaten in heel 2020 terug. Begin dit jaar ging de investeerder er nog vanuit dat de winst zou stijgen, met een verwacht direct resultaat per aandeel van 2,05 tot 2,15 euro. Bestuurders en commissarissen van Vastned leveren als reactie op de crisis 15 procent van hun salaris over de maanden mei, juni en juli in.

In de eerste drie maanden daalde de bezettingsgraad van Vastned naar 97 procent, tegenover 98 procent aan het einde van vorig jaar. Het vastgoedbedrijf sloot in het voorbije kwartaal 10 nieuwe huurcontracten af. De overeengekomen huur daarin ligt gemiddeld 5,9 procent lager. Die daling is volgens Vastned vooral het gevolg van een nieuw huurcontract met H&M in Utrecht.