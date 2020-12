Hypotheekjaar 2020: verbouwen en oversluiten

Geld

Huizen opnieuw flink in prijs gestegen

De Nederlandse huizenprijzen blijven flink oplopen, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren koopwoningen in november bijna 9% duurder dan een jaar eerder. Daarmee was de prijsstijging maar iets beperkter dan in oktober, toen huizen nog het sterkst in prijs...