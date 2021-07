Wall Street begint tweede halfjaar goed

De S&P 500 boekte uiteindelijk een winst van 0,5 procent tot 4.319,94 punten. De Dow-Jonesindex ging 0,4 procent vooruit tot 34.633,53 punten en techbeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 14.522,38 punten.

Uit cijfers van de Amerikaans overheid kwam naar voren dat vorige week 364.000 mensen een werkloosheidsuitkering hebben aangevraagd, een daling van 51.000 ten opzichte van de voorgaande week. Het wijst erop dat de Amerikaanse economie aan de beterende hand is na de klap van de coronapandemie vorig jaar. Marktonderzoeker Markit meldde daarnaast dat de industrie in de Verenigde Staten in juni hard is gegroeid.

Beleggers hielden ook de OPEC-vergadering in Wenen in de gaten. Een compromis om zeer geleidelijk de olieproductie op te voeren, na forse verlagingen in 2020 om de prijzen te stutten, werd op het laatste moment tegengehouden door de Verenigde Arabische Emiraten.

Een vat Amerikaanse olie werd daarop ruim 2 procent duurder op 74,98 dollar. Brentolie won 1,2 procent tot 75,52 dollar per vat. De aandelen van Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen tot 3,3 procent.

Drogisterijconcern Walgreens Boots Alliance kwam met kwartaalcijfers en zag daarin aanleiding de winstverwachting voor heel 2021 te verhogen. Beleggers waren niet enthousiast en zetten het aandeel 7,2 procent lager. Filialen van het concern verkochten de voorbije maanden weliswaar meer medicijnen op doktersrecept, maar de groeivooruitzichten voor de komende periode vielen tegen.

Halfgeleiderfabrikant Micron bracht ook resultaten naar buiten en meldde een 36 procent hogere omzet, geholpen door de sterke vraag naar geheugenchips. Toch eindigde het aandeel 5,7 procent lager.

De euro was 1.1846 dollar waard, tegenover 1,1850 dollar bij het slot van de Europese beurzen.