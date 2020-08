Grote doorbraak in pieperland

Henk Klompe laat trots zijn resistente piepers zien. Ⓒ Foto Frans Paalman

Biddinghuizen - Een grote doorbraak in de aardappelteelt. Het is voor het eerst gelukt om aardappels te telen die resistent zijn tegen phytophthora, ofwel de allesvernietigende aardappelziekte. Dat scheelt akkerbouwers een vermogen aan bestrijdingsmiddelen en is de redding voor de biologische aardappel.