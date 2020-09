Stel je vragen over ontslag of arbeidsvoorwaarden

Experts van juridisch dienstverlener DAS, Van Gelderen Arbeidsadvocaten, Advocatenkantoor Tavasszy en het Juridisch Loket beantwoorden vragen over arbeidsvoorwaarden of ontslag.

Vragen kun je tot en met dinsdag 8 september mailen naar [email protected]

Arbeidscontract

Vermeld in de mail kort en bondig iets over je situatie: wat voor arbeidscontract heb je (tijdelijk of voor onbepaalde tijd), wat is er aan de hand, en welke stappen heb je zelf al genomen. Dit ontslagspreekuur richt zich op werknemers en niet op werkgevers.

Het ontslagspreekuur duurt één dag: de experts beantwoorden graag concrete vragen of verwijzen je door naar de juiste instanties, maar ze hebben geen tijd om hele dossiers tot zich te nemen.

Telefoonnummer

Wel is het handig als je je telefoonnummer vermeldt en op 9 september bereikbaar bent, zodat zij eventueel wat aanvullende vragen kunnen stellen.

Aan de antwoorden van de juridische experts kunnen geen rechten worden ontleend.