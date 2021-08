Waakhond ACM trekt nummers misleidende coronatestlijn definitief in

Financieel

Mobiele particulier weet KPN weer te vinden

Telecombedrijf KPN heeft in het afgelopen kwartaal meer particuliere klanten voor mobiel internet aan zich weten te binden, die gemiddeld ook meer besteedden. Het is voor het eerst in de afgelopen vier jaar dat dit onderdeel van het bedrijf weer groeit, meldt topman Joost Farwerck.