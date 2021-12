Amersfoortse trust-Rus kan fluiten naar vergunning

Premium Financieel

Oud-Volkswagen-topman afwezig, maar ’niet vergeten’ bij sjoemelzaak

Vier voormalige topmannen van Volkswagen staan vanaf donderdag in de beklaagdenbank in de sjoemeldieselaffaire. De belangrijkste verdachte, de 74-jarige oud-ceo Martin Winterkorn, schittert echter door afwezigheid. Hij heeft een heupoperatie ondergaan en kan daarom niet komen. Vijf vragen over de st...