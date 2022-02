’VW legt verkoop elektrische auto’s aan banden’

Financieel

’Tesla bouwt auto's met minder chips door tekorten’

Tesla bouwt in China auto's van de types Model 3 en Model Y met minder chips. Dat doet de maker van elektrische auto's om ondanks chiptekorten toch de productie hoog te houden, meldt de Amerikaanse zakenzender CNBC. De auto's die Tesla in China bouwt worden ook in Europa aan klanten geleverd.