Bouwers: nieuwbouw koopwoningen ingestort

Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers (NVB). Volgens de branchevereniging komt de duikeling vooral door gebrek aan aanbod, niet door afnemende vraag naar huizen. Door de terugval dreigt het aantal nieuwe koopwoningen terug te zakken naar het niveau van vijf jaar geleden.

Voor erger wordt gevreesd doordat de recente stikstofuitspraak van de Raad van State er op dit moment voor zorgt dat veel nieuwe projecten worden tegengehouden. De branchevereniging vraagt om concrete maatregelen, zodat de woningtekorten niet nog verder oplopen.

Scenario

Het aantal verkochte nieuwe woningen is in de periode januari tot en met augustus fors lager dan voorgaande jaren. In het meest positieve scenario worden dit jaar in totaal 32.000 nieuwe koopwoningen verkocht, aldus de NVB

„Dit staat in schril contrast met de ambities van het kabinet om de woningbouw te versnellen. Sterker nog, er ontstaan steeds meer obstakels voor de woningbouw”, laat de branchevereniging weten. „Nieuwbouwwoningen zijn te duur geworden en het aanbod stemt niet overeen met de woonwensen. De huidige onzekerheid rondom het stikstofbeleid versterkt de problemen nog eens. Veel woningbouwers kampen met vertragingen en onzekerheden.”

Wanneer de overheid niet snel ingrijpt zal de verkoop van nieuwbouwwoningen volgens de NVB dit jaar zelfs onder de 30.000 kunnen vallen. Dat niveau werd voor het laatst gehaald in het crisisjaar 2014. Vorig jaar werden 34.043 nieuwe koopwoningen verkocht, in 2017 zelfs 36.430.

Sloop

Het is volgens de bouwers cruciaal dat er in de stikstofkwestie voor bouw- en sloopwerkzaamheden per direct een tijdelijke vrijstellingsmogelijkheid komt. Dit is immers slechts een kortstondige uitstoot van stikstof die vaak leidt tot nieuwbouwwoningen die zo goed als geen stikstof uitstoten, stellen ze.