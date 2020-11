Kabinet bespaart kersverse AOW’er belastingdomper

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) tijdens een overleg over de wijziging van de Pensioenwet. Ⓒ ANP/HH

Haarlem - Als je 10% van je pensioen wil opnemen – een onderdeel van het pensioenakkoord dat momenteel in de steigers staat – dan mag dat in plaats van op je pensioendatum ook in februari van het daaropvolgende jaar. Zo voorkom je dat je belastingdruk oploopt als je later in het jaar de AOW-leeftijd bereikt.