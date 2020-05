Video: Londense zakenbankiers zingend door de lockdown

De bank heeft sinds 2013 een eigen koor, en de leden daarvan laten zich er door het verplichte thuiswerken niet van weerhouden om toch samen muziek te maken. Ieder vanuit hun eigen huis of tuin zingen de bankmedewerkers-koorzangers Mr. Blue sky van The Electric Light Orchestra.

Het Citi choir is zeven jaar geleden opgericht als onderdeel van het BBC-programma The choir: sing while you work, waarbij dirigent Gareth Malone bij vijf organisaties een koor uit de grond probeerde te stampen. De zakenbankiers schopten het toen al tot de finale.