Premium Het beste van De Telegraaf

Palingvissers in de fuik: ’Het is een visje voor de elite geworden’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Dries Wiersma: „Het zal mijn tijd wel duren, maar ik hoop zo dat ’mijn maatje’ mijn boot kan overnemen.” Ⓒ JEAN-PIERRE JANS

De visserij kan nauwelijks nog het hoofd boven water houden. Er mag steeds minder worden gevangen vanwege stikstofregels en om visstanden te beschermen. De vissers die nog over zijn en door willen, stuurden onlangs een brandbrief aan de koning. Hoelang zullen de laatste palingvissers in Den Oever het nog kunnen volhouden? „Het is een delicatesse voor de elite geworden.”