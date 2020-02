’Tophandelaar Citi ontslagen na diefstal uit bedrijfskantine’

Het is niet duidelijk wat de handelaar in kwestie, Paras Shah, precies ontvreemd heeft, wel dat hij flink verdiende. Volgens de Wall Street Journal bedroeg Shahs jaarsalaris $1 miljoen, omgerekend ruim €900.000.

Voor dat geld handelde de 31-jarige Brit in zogenoemde rommelobligaties – hij stond zelfs aan het hoofd van de obligatiehandel van Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Twee collega’s zeggen tegen de Financial Times dat hij veel succes had in het bij elkaar brengen van kopers en verkopers, en dat hij een prima reputatie had.

Volgens een expert raakt Shah nu niet alleen zeer waarschijnlijk zijn baan kwijt, maar krijgt hij ook nog te maken met de waakhond van de Britse financiële markten. Het is niet voor het eerst dat er in de City keihard wordt opgetreden tegen bankmedewerkers die een deukje in hun reputatie krijgen. Een medewerker van de Japanse bank Mizuho werd in 2016 ontslagen omdat hij een onderdeel van de fiets van een collega (waarde £5) probeerde te ontvreemden.