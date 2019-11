Sint ontmoet de Kerstman op een kerstmarkt in Goes. Ⓒ Jaap Wolterbeek

Amsterdam - De Kerstman geeft in Nederland dit jaar meer geld uit aan cadeautjes dan Sinterklaas, meldt Deloitte. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de feestmaand in Nederland maar karig wordt gevierd, vergeleken met andere landen in Europa.