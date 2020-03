Spectaculair beursherstel verlicht pijn bij miljairdairs

Vooral Bernard Arnault, topman en grootaandeelhouder bij LVM, profiteert met een vermogenstoename van $11 miljard flink van de hernieuwde animo bij beleggers om terug in luxe-aandelen te stappen, blijkt uit de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van persbureau Bloomberg. Sinds begin van dit jaar staat Arnault nog wel $35 miljard in de min.

Ook superbelegger Warren Buffett had via zijn belang in investeringsvehikel Berkshire Hathaway een goede dag. Zijn vermogen liep weer met $6,5 miljard op, maar voor het gehele jaar is het verlies nog bijna $20 miljard. Buffett, de huidge nummer drie in de lijst met rijkste mensen, heeft nummer vier Arnault weer in zijn nek hijgen.

Koploper Jeff Bezos, topman en grootaandeelhouder bij Amazon, deed het wat rustiger aan met een vermogensgroei van $2 miljard. Bezos is dit jaar de enige miljardair die zijn vermogen heeft weten te verhogen – met $4,5 miljard.

De hernieuwde koopjeshonger naar aandelen Microsoft gaf oprichter en grootaandeelhouder Bill Gates, de nummer twee op de lijst met rijken, eveneens een steun in de rug. Zijn vermogen nam met $6 miljard toe. Per saldo is Gates’ verlies dit jaar nog $18 miljard.