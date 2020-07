ABN: goudprijs stijgt volgend jaar naar $2000

In het nieuw sectorrapport van de markt van edelmetalen concludeert analist Georgette Boele van ABN Amro Economisch Bureau dat die $1920 grens „in zicht” kan komen.

Het eerdere record stond op $1921 per troy ounce (31,1 gram). Zo’n stukje goud is donderdag $1816 waard.

De constante sterke steun aan financiële markten, met ultra lage rentes en negatieve rentes voor Amerikaanse staatsschuld geven het edelmetaal – vaak een vluchtheuvel voor beleggers in crisistijd – ondersteunen de waardestijging.

,,De sterren staan gunstig voor een stijging van de goudprijs”, concludeert ABN-econoom Boele. Eind 2021 kan de goudprijs daarom naar $2000 groeien. De aansterking van de Amerikaanse dollar die de bank had voorzien, die doorgaans de goudprijs omlaag trekt, is ,,tot nu toe” niet gebeurd.

Op 8 juli ging goud echter door een belangrijke technische grens, stelt Boele, en is een verdere toename waarschijnlijk geworden.

,,Beleggers zagen elke daling van de goudprijs als een koopmogelijkheid. Nu is de psychologische weerstand van 1800 dollar doorbroken. Het lijkt erop dat investeerders pas tevreden zullen zijn als de oude piek in de goudprijs van 1921 dollar per ounce wordt bereikt en weggenomen”, schrijft Boele. ,,Het belangrijke psychologische niveau van 2000 dollar per ounce ligt binnen handbereik.”