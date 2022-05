Nieuwe belevenissen rond paleis Soestdijk

De opening van deze zomertentoonstelling Voorlopers werd verricht door paleis-ondernemer Maya Meijer-Bergmans, samen met prinses Margarita. Deze dochter van prinses Irene en Carlos Hugo prins de Bourbon de Parme vertelde: ,,We bezochten hier niet alleen onze grootouders, we hebben hier ook gewoond.” Ze vertelde over het kattenkwaad dat zij met haar broers en zus uithaalde toen ze verbleven in een deel van het paleis waar prinses Irene met hen ging wonen na haar echtscheiding. Over het dak liepen de kinderen naar het andere deel, wat natuurlijk van de toenmalige koningin en haar man niet mocht: ,,Om bovenlangs naar onze grootouders te gaan, was korter!” Beneden wisten bezorgde marechaussees natuurlijk niet wat ze beleefden als ze de sluipende gestalten over het paleisdak zagen gaan.

In de oranjerie zagen de ruim honderd openingsgasten het voor zich. ,,Wij waren ook de bende die hagelslag pikte in de keuken”, bracht prinses Margarita het paleis verder tot leven als familiehuis.

Paleis Soestdijk in Baarn ziet eruit alsof koningin Juliana en prins Bernhard er nog wonen. Ⓒ Foto Caspar Huurdeman

Ook anderen kennen het paleis zo, maar dan als huis van andermans familie. ,,Ik dronk hier mijn eerste rum-cola op mijn 18de”, herinnerde oud-bankier Jaap Rost Onnes zich. ,,Ik ben hier vaak geweest, maar ik heb het nog nooit zo druk gezien”, omschreef Victor Halberstadt zijn nieuwe ervaring op het paleis. Hij was onder meer honorair secretaris-generaal van de Bilderbergconferenties, gestart door prins Bernhard.

Een van de genodigden wist te vertellen dat de prins zijn werkkamer na het overlijden van prinses Juliana zou hebben verlegd van de parkzijde van het paleis naar de voorkant, omdat hij dan iets had om naar te kijken: de langsrijdende auto’s.

Ivan Cremer en Silvina Rodriguez Amelotti. Ⓒ Foto De Telegraaf

Jan Altenburg moest denken aan de grootste openlucht-opera’s die in zijn tijd als paleisdirecteur werden gehouden in het park: ,,Zo’n 90.000 man zijn er toen geweest. Zoiets kun je opnieuw doen.” Het zou één van de vele nieuwe evenementen zijn op het immense, groene terrein in Baarn.

,,Van mij staat hier werk dat eerder in de Thomaskerk stond, in Amsterdam”, zei beeldbouwer Ivan Cremer, naast zijn oorspronkelijk Uruguayaanse vriendin, kunstenares Silvina Rodriguez Amelotti. Zij zei: ,,Ik maak onder meer schilderijen en keramiek.” Ze willen samen een nieuwe start maken en verhuizen naar Berlijn ,,omdat ons dat leuk lijkt”, zei Silvina.

Voormalig Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes zwaait alweer jaren de scepter over de Rotterdamse cultuurstichting Droom en Daad, volledig gefinancierd door zakenfamilie Van der Vorm. ,,In coronatijd ondersteunden we 1100 kunstenaars”, zei hij. ,,Ik wist niet eens dat we zoveel kunstenaars hebben in Rotterdam!”

Kunstenaar Lennart Lahuis, voor het werk van een collega. Ⓒ De Telegraaf

Ook de scheidende Amsterdamse hotelier Edward Leenders kwam naar Soestdijk. ,,Ik krijg steeds vragen over mijn vertrek bij Hotel De L’Europe”, merkte hij op. ,,Maar ik ben 48! Ik wil graag iets nieuws doen!”

Zoals Maya en haar man Ton Meijer dat willen doen met paleis Soestdijk. Al zijn er nog wat natuurclubs die bij de Raad van State bezwaar maken tegen de geplande woningbouw waarmee het paleisproject gefinancierd moet worden. De gemeente Baarn is in ieder geval overstag en burgemeester jhr. Mark Röell wilde de opening niet missen.