Glijbaan SnowWorld en Basic-Fit om coronavrees

De AEX stond rond kwart over twallf 0,2% hoger op 573,2 punten. De AMX daalde 0,6% naar 849,5 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters leverden licht in, na de mooie plussen op maandag. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren tussen de 0,1% en 0,2%.

De grote voorsprong die presidentskandidaat Joe Biden op Donald Trump in de peilingen heeft opgebouwd, is een belangrijke verklaring voor het optimisme van de afgelopen dagen. Beleggers verwachten dat zodra de Democraten de macht in handen hebben, de Amerikaanse economie een stevige stimulans krijgt. „Er wordt door beleggers rekening meegehouden dat er vroeg of laat toch een coronadeal in de VS zal komen”, benadrukt Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management. Toch wijst hij er op dat de Amerikaanse president Trump die weer druk aan het campagne voeren is na zijn coronabesmetting waarschijnlijk nog munitie achter de hand heeft. „De grote vraag is vooral welke impact dat gaat hebben op de aandelenmarkten.”

Recente meevallende kwartaalberichten van diverse grote bedrijven, waaronder maandag nog MediaMarkt-moeder Ceconomy, gaf beleggers bovendien het vertrouwen dat het cijferseizoen goed zal verlopen. Vanmiddag komen onder meer de grote Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase met cijfers naar buiten.

De recente opmars AEX is volgens Schutte vooral techgedreven is. „Met het zicht op nieuwe lockdowns stappen beleggers toch weer in techfondsen. Daarbij is het aandeel ASML dat al weer dicht bij de top in juli staat, de belangrijkste drijvende kracht. De ontvangst van de resultaten van ASML zal dan ook een grote rol spelen of er nog meer in het vat zit voor de beurs in Amsterdam. Er zal daarbij vooral worden gekeken naar de orders voor EUV-machines.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Unibail-Rodamco-Westfield aan kop met een winst van 2,7% aan kop, in reactie op de verkoop van een kantoorgebouw in de regio Parijs voor €620 miljoen. De verkoop maakt onderdeel uit van het plan om voor €4 miljard aan bezittingen te verkopen voor het einde van volgend jaar.

Chipmachinefabrikant ASML, dat woensdagochtend cijfers publiceert, klom 1,6%. Sectorgenoot ASMI steeg 0,5% in. De financieel directeur gaat in mei met pensioen.

De banken ING en ABN Amro stonden in de aanloop naar de resultaten van de Amerikaanse grootbanken met verliezen van 3,2% respectievelijk 2,8% onderaan. Verzekeraar Aegon was ook in mineur met een min van 3%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos verloor 1,2%. De publicatie van de details van het onderzoek naar de werking van zijn medicijn bij darmontsteking werd maandag nog voorzichtig positief ontvangen.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever steeg 0,3%, ondanks een verkoopadvies van de Duitse zakenbank Bernstein.

Midkapper Fagron dook 8,4% omlaag, hoewel de resultaten over het derde kwartaal redelijk in lijn met de verwachtingen waren. Waarschijnlijk zorgde de melding door de toeleverancier aan apotheken dat de zichtbaarheid voor het vierde kwartaal beperkt is, voor teleurstelling bij beleggers. Volgens Schutte speelt een rol dat de reguliere zorg weer gebukt zal gaan onder de tweede coronagolf.

Basic-Fit werd nna de stevige terugval op maandag nog eens 3% minder waard. Vanavond wordt duidelijk of de fitnessketen zijn deuren in Nederland tijdelijk moet sluiten.

Fastned pakte er op de lokale markt 4,6% bij na zijn kwartaalcijferpublicatie. Het snellaadbedrijf zag zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto's door corona vanuit huis werken.

SnowWorld had een slechte dag met een keldering van bijna 10%. De uitbater van skihallen kan ook de dupe worden van de aanscherping van de coronamaatregelen in Nederland.