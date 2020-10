Unibail wint in licht lagere AEX

De AEX stond na tien minuten handel 0,2% lager op 571,4 punten. De AMX daalde 0,5% naar 851,1 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters leverden licht in, na de mooie plussen op maandag.

De stemming op de Aziatische beurzen was vanochtend vrij goed. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% hoger.

De indexfutures wezen op een licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen na de winsten van 0,9% tot 2,6% op maandag.

De grote voorsprong die presidentskandidaat Joe Biden op Donald Trump in de peilingen heeft opgebouwd, is een belangrijke verklaring voor het optimisme van de afgelopen dagen. Beleggers verwachten dat zodra de Democraten de macht in handen hebben, de Amerikaanse economie een stevige stimulans krijgt.

Recente meevallende kwartaalberichten van diverse grote bedrijven, waaronder maandag nog MediaMarkt-moeder Ceconomy, gaf beleggers bovendien het vertrouwen dat het cijferseizoen goed zal verlopen. Vanmiddag komen onder meer de grote Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase met cijfers naar buiten.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 3,8% aan kop, in reactie op de verkoop van een kantoorgebouw in de regio Parijs voor €620 miljoen. De verkoop maakt onderdeel uit van het plan om voor €4 miljard aan bezittingen te verkopen voor het einde van volgend jaar.

Biotechnologiebedrijf Galapagos stond met een min van 1,7% onderaan. De publicatie van de details van het onderzoek naar de werking van zijn medicijn bij darmontsteking werd maandag nog voorzichtig positief ontvangen.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever verloor 0,2%, na een verkoopadvies van de Duitse zakenbank Bernstein.

Midkapper Fagron daalde 4%. De impact van het coronavirus bleef in het derde kwartaal beperkt voor de toeleverancier aan apotheken.

Basic-Fit zakte na de stevige terugval op maandag nog eens 2,2%. Vanavond wordt duidelijk of de fitnessketen zijn deuren in Nederland tijdelijk moet sluiten.

Fastned pakte er 6,5% bij na zijn kwartaalcijferpublicatie. Het snellaadbedrijf zag zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto's door corona vanuit huis werken.