Zwakte Aegon en ING legt opmars AEX aan banden

De AEX eindigde fractioneel hoger op 572,47 punten. De AMX daalde 0,9% naar 848,02 punten.

Elders in Europa doken de beurzen dieper in het rood. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren tot 1%

Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de toekomst van de eigen economie is in oktober sterk gedaald na een onverwachte stijging een maand eerder. Dat komt naar voren uit cijfers van onderzoeksinstituut ZEW.

De grote voorsprong die presidentskandidaat Joe Biden op Donald Trump in de peilingen heeft opgebouwd, Beleggers verwachten dat zodra de Democraten de macht in handen hebben, de Amerikaanse economie een stevige stimulans krijgt. Ralph Wessels, strateeg bij ABN Amro, benadrukt dat beleggers door de grote voorsprong van Biden in de opinie-peilingen al een voorschot nemen op een scenario waarop ook de deur naar een meerderheid in het Congres wijd open staat. „Trump heeft vooral met zijn eerdere tweet om de onderhandelingen met de Democraten over coronasteun af te blazen, de positie van Biden versterkt. Daarnaast heeft Biden in het eerste debat met Trump zijn imago opgepoetst. Zolang er geen onverwachtse gebeurtenissen plaatsvinden staat hij er goed voor doordat Trump alle ’swing states’ nodig heeft om te winnen.”

Het Amerikaanse cijferseizoen ging dinsdag van start. Zakenbank JP Morgan presteerde in het derde kwartaal beter gepresteerd dan voorzien gesteund door de geoede gang van zaken bij de handelsactiviteiten. Aan de andere kant is de kwartaalwinst van Citigroup met een derde gedaald. De bank had last van de zeer lage rentetarieven. Farmaciereus Johnson & Johnson stelde zijn winstprognose voor het gehele jaar opwaarts bij vanwege de sterke vraag naar zijn medische producten.

Wessels is enigszins verrast dat techfondsen opnieuw flink in trek zijn. Hij wijst er op dat naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar of mogelijk in de zomer één of meerdere vaccins tegen het coranavirus op de markt zullen zijn waardoor er geleidelijk een normalisering van de economische activiteiten zullen plaatsvinden. „De markt kijkt normaal gesproken al ver vooruit bij de positionering op de aandelenmarkten. Daarnaast hebben techfondsen hebben bij de eerste coronagolf zeer sterk gepresteerd, maar het is onwaarschijnlijk dat overheden opnieuw dezelfde strenge lockdowns gaan instellen doordat het virus weer is opgelaaid. Bovendien zal bij een overwinning van Biden de regulering waarschijnlijworden aangescherpt, wat een negatieve factor voor techfondsen is.”

De opleving van AEX in de voorbije weken is volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management vooral techgedreven is. „Met het zicht op nieuwe lockdowns stappen beleggers toch weer in techfondsen. Daarbij is het aandeel ASML dat al weer dicht bij de top in juli staat, de belangrijkste drijvende kracht. De ontvangst van de resultaten van ASML zal dan ook een grote rol spelen of er nog meer in het vat zit voor de beurs in Amsterdam. Er zal daarbij vooral worden gekeken naar de orders voor EUV-machines.”

Hoofdrol Unibail

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Unibail-Rodamco-Westfield stevig aan kop met een winst van 2,9%, in reactie op de verkoop van een kantoorgebouw in de regio Parijs voor €620 miljoen. De verkoop maakt onderdeel uit van het plan om voor €4 miljard aan bezittingen te verkopen voor het einde van volgend jaar.

Chipmachinefabrikant ASML, dat woensdagochtend cijfers publiceert, klom 2,5%. Sectorgenoot ASMI steeg 2,1%. De financieel directeur gaat in mei met pensioen. Techinvesteerder Prosus meldde zich ook in de kopgroep en kreeg er 1,2% bij

De banken ING en ABN Amro kwamen flink onder druk met verliezen van 5,6% respectievelijk 5,1%. Volgens Wessels is het voor banken nadelig dat door de verdere aanscherping van de restricties in Nederland er mogelijk meer bedrijven in de financiële problemen kunnen komen. Verzekeraar Aegon was ook in mineur met een min van 6.6%.

Biotechnologiebedrijf Galapagog ging 0,3% achteruit. De publicatie van de details van het onderzoek naar de werking van zijn medicijn bij darmontsteking werd maandag nog voorzichtig positief ontvangen.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever steeg 0,1%, ondanks een verkoopadvies van de Duitse zakenbank Bernstein.

Slechte dag Fagron

Midkapper Fagron dook 4,9% omlaag, hoewel de resultaten over het derde kwartaal redelijk in lijn met de verwachtingen waren. Waarschijnlijk zorgde de melding door de toeleverancier aan apotheken dat de zichtbaarheid voor het vierde kwartaal beperkt is, voor teleurstelling bij beleggers. Volgens Schutte speelt een rol dat de reguliere zorg weer gebukt zal gaan onder de tweede coronagolf. Hekkensluiter Bam keek tegen een verlies van 6,4% aan.

Basic-Fit werd nna de stevige terugval op maandag nog eens 2,8% minder waard. Vanavond wordt duidelijk of de fitnessketen zijn deuren in Nederland tijdelijk moet sluiten.

AScX-fonds Sligro duikelde maar liefst 9,4%. De nieuwe aangekondigde coronamaatregelen zullen verder roet in het eten gooien van groothandelsbedrijf, verwachten analisten.

Fastned zag de mooie winst omslaan naar een koersval van 8,4% na zijn kwartaalcijferpublicatie. Het snellaadbedrijf zag zich in zijn groei geremd doordat veel Nederlanders met elektrische auto's door corona vanuit huis werken. Optimisme bij het bedrijf over de snel groeiende verkoop van de stekkerbak woog zwaarder.

SnowWorld had ook een slechte dag met een keldering van bijna 10%. De uitbater van skihallen kan ook de dupe worden van de aanscherping van de coronamaatregelen in Nederland.