Column: hoe lang kan het goed gaan met euro-project?

Door Martin Visser

Ewald Engelen vergeleek de eurocrisis met ’een ongeluk in slowmotion’. In zijn gelijknamige boek beschreef hij in 2012 hoe hij steeds de klap, de crash, Armageddon verwachtte. Maar dat bleef steeds uit: „Steeds opnieuw verwachten we de grote klap en steeds opnieuw blijkt de boom, de muur, de tegenligger op het laatste moment toch te zijn teruggeweken.” Met doormodderen bleek Europa heel ver te kunnen komen.