Signify heeft donker gemoed voor rest 2022

Het bedrijf dat is voortgekomen uit Philips Lighting verlaagde eind juli zijn verwachtingen rond zijn winstgevenheid en vrije kasstroom als gevolg van stijgende kosten, maar meende nog wel op een omzetgroei van 3 tot 6% te kunnen uitkomen in 2022. Drie maanden later zorgen consumenten die de hand op de knip houden en de inzakkende Chinese markt ervoor dat daar nu nog een groei van 2 to 3% van overblijft. De winstgevendheid en vrije kasstroom zullen daarhij uitkomen aan de onderkant van wat eind juli nog werd gedacht.

De kwartaalomzet in het derde kwartaal groeide met 4,3% tot €1,9 miljard, wat een aangepast bedrijfsresultaat van €199 miljoen opleverde en de nettowinst steeg van €94 naar €112 miljoen, waar analisten een gelijkblijvende winst hadden voorzien. De dure dollar had een gunstig effect.

Rechtszaak van $90 miljoen verloren

Het bedrijf noemt in een persbericht ook een rechtszaak die het heeft verloren van een magazijnmedewerker van een klant, die in de Verenigde Staten op zijn werkplek een pallet met tl-buizen van Signify op zich heeft gekregen. Dat gebeurde nadat een collega met een vorkheftruck die van een stelling had geduwd. Signify moet de man die waarschijnlijk nooit meer kan lopen daarom $90 miljoen betalen, maar is het daarmee zeer oneens en gaat in beroep. Het bedrijf zegt daarvoor overigens verzekerd te zijn, zodat het geen invloed heeft op de winst- en verliesrekening.