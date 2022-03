Boete voor influencers die neplikes en -volgers kopen

Royals

Rebel Wilson: lid koninklijke familie keurde grappen voor BAFTA’s

Comedian en actrice Rebel Wilson, die zondag de BAFTA’s presenteert, heeft haar grappen voor de prijsuitreiking van tevoren laten lezen aan ’een lid van de koninklijke familie’. Wilson heeft hem of haar materiaal geappt, vertelde ze in het Britse praatprogramma The One Show.