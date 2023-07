AMG boekt hoger resultaat op herstel van lithiumprijzen, markt verwacht meer

Dat meldt Advanced Metallurgical Group (AMG) woensdag nabeurs. In de eerste drie maanden dit jaar was de omzet met $450,6 miljoen nog hoger. Dat gold ook voor de nettowinst bij $56 miljoen van het in Amsterdam genoteerde fonds.

De terugkerende ebitda of het bedrijfsresultaat steeg op jaarbasis met 32% tot $107,5 miljoen. Ook dat resultaat bleef achter bij de verwachting ($110 miljoen).

Analisten rekenden vooraf op een winst per aandeel van $1,71, maar het in Amsterdam genoteerde fonds reikte tot $1,28, tegen $1,72 in het kwartaal ervoor.

Hogere prijzen

Volgens ceo Heinz Schimmelbusch, dat een apart divisie heeft voor het door batterijmakers gewilde lithium, kon AMG profiteren van hogere prijzen voor het metaal. De omzet bleef achter omdat een van de productielijnen gedurende het eerste kwartaal was uitgeschakeld. AMG moest zijn lithiummijn in Brazilië tijdelijk stilleggen, daarna kon het de productie vergroten.

AMG brak afgelopen kwartalen record op record. Afgelopen tijd herstelde de lithiumprijs weer. Analisten van Berenberg rekenden vooraf op een driemaandsomzet van $442 miljoen bij een ebitda van $108 miljoen. Over het hele jaar denkt AMG $400 miljoen aan ebitda te realiseren.