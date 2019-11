Deutsche Bank weer diep in rode cijfers

Het nettoverlies bedroeg 942 miljoen euro. In het tweede kwartaal van dit jaar werd al een min van 3,1 miljard euro in de boeken gezet. In het derde kwartaal van vorig jaar wist Deutsche Bank nog een winst te boeken van 130 miljoen euro. De baten gingen in de afgelopen periode op jaarbasis met 15 procent omlaag tot bijna 5,3 miljard euro, vooral omdat de bank is gestopt met activiteiten rond handel in aandelen en obligaties.

Deutsche Bank kondigde de grote banenreductie in juli aan, met als doel miljarden euro's te besparen de komende jaren. Volgens het bedrijf is het personeelsbestand inmiddels tot onder 90.000 werknemers gezakt. Dat is voor het eerst sinds de overname van Postbank meer dan tien jaar geleden, aldus Deutsche Bank.