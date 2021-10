Premium Het beste van De Telegraaf

Nicole Uniquole ’onvermoeibare’ kunstpaus Eer in plaats van kritiek voor expo-organisatrice

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Expo-organisator Nicole Uniquole tussen kunsthandelaar Willem-Jan Hoogsteder en BNO-voorzitter Madeleine van Lennep.

Het kunstfestijn Masterley The Hague was al twee jaar een groot succes in de hofstad. Bij de opening van de derde editie werd organisator Nicole Uniquole in sociëteit De Vereeniging in de bloemetjes gezet.