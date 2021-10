EQT haalt Stonepeak aan boord in strijd tegen KPN

Daarmee wordt duidelijk dat KPN nog niet af is van de twee partijen die het dit voorjaar belaagden. EQT en Stonepeak benaderden toen samen KPN tevergeefs voor een vriendelijke overname. Het Nederlandse telecombedrijf liet daarop weten daar niets voor te voelen, omdat het meende zijn eigen strategie prima zonder hulp van nieuwe eigenaren te kunnen uitvoeren. De wettelijke hobbels en beschermingsconstructies hadden een eventueel vijandige overname door de Zweeds-Amerikaanse combinatie erg moeilijk gemaakt.

Kort na de afwijzing door KPN maakte Delta bekend de concurrentiestrijd met KPN op te voeren, door flink meer te investeren in de aanleg van glasvezel. Tot 2025 wil het bedrijf het aantal aansluitingen aan zijn glasvezel uitbreiden van een kleine miljoen naar 2 miljoen huishoudens.

KPN heeft er inmiddels een kleine 4 miljoen en wil die voor 2026 uitbreiden naar 6,5 miljoen, terwijl T-Mobile met investeringspartner Open Dutch Fiber 1 miljoen aansluitingen wil realiseren. Daarmee overstijgen de cijfers uit de diverse plannen het aantal huishoudens in Nederland, dat rond de 8 miljoen ligt.

Volgens Delta Fiber betekent de instap van Stonepeak een bekrachtiging van de groeistrategie van het bedrijf in Nederland. EQT hevelt zijn aandelen in Delta Fiber over naar een consortium, waarvan de ene helft van de aandelen in handen zal komen van EQT en de andere in handen van Stonepeak.