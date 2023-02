Emmy Stoel hotel-koningin van het Jaar

Zij is de eerste Nederlandse hoteltopper die de prijs wint van de club met zo’n 400 leden in 23 landen. EHMA-president Panos Almyrantis roemt haar om haar sociale kant. „Zichtbaar in haar zorg voor anderen, van gendergelijkheid tot haar betrokkenheid bij de buurt rond het hotel”, omschreef hij tijdens het jaarcongres in Lissabon de gastvrouw van de jaarlijkse borrel van Pride Amsterdam. Eerste vicepresident van de EHMA is Stephan Stokkermans, directeur van Huis ter Duin.