FrieslandCampina uit top 5 ’s werelds grootste zuivelconcerns

FrieslandCampina zag de omzet afgelopen jaar met 2,2% wel dalen tot €11,3 miljard, maar dat heeft de positie op de ranglijst niet bepaald. Verschuivingen in de top worden veroorzaakt door overnames. De Nederlanders zijn ingehaald door het Amerikaanse Dairy Farmers, dat met de overname van Dean Foods steeg van de zesde naar de derde plek en afgelopen jaar een omzet van $20,1 miljard (€18 miljard) neerzette.

Yili, het grootste zuivelconcern van China, steeg van de achtste naar de vijfde plek. De Aziaten wisten met de overname van Westland Cooperative 20% aan de omzet toe te voegen en verkochten omgerekend voor €11,6 miljard aan zuivelproducten.

Unilever

Overigens is FrieslandCampina niet het enige Nederlandse bedrijf in de top twintig grootste zuivelconcerns ter Wereld. Levensmiddelenconcern Unilever handhaaft de twaalfde plek en wist in 2019 met onder meer de merken Blue Band en Becel €5,7 miljard aan pure zuivelomzet binnen te harken.

Opvallend is de positie van Danone, het Franse moederbedrijf van de Nederlandse babyvoedingfabrikant Nutricia. Op basis van organische groei handhaven de Fransen zich maar net in de top vijf. In 2017 was Danone na verschillende acquisities nog het op één na grootste zuivelconcern. Met een omzet van €16,3 miljard is het concern alweer een plaatsje gezakt van 3 naar 4. Met een omzet van €19,7 blijft het Zwitserse Nestlé het allergrootste zuivelbedrijf ter wereld.

Melkproductie

RaboResearch doet het onderzoek op basis van dollars en concludeert dat de omzetstijging van de twintig grootste zuivelreuzen afvlakt van 2,5% in 2018 tot 1,3% afgelopen jaar. Corona en een afzwakkende economie hebben weinig invloed op de consumptie van melk, verwacht Rabo.

Wel verwachten de bankeconomen dat de melkproductie in de belangrijkste exporterende landen dit jaar gelijk zal blijven of zelfs iets dalen, omdat boeren te maken hebben met stijgende kosten en strengere milieuregelgeving.